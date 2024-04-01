Общество 01 апреля 2024, 23:51 Волонтеры Краснодара доставили гуманитарную помощь в Авдеевку Краснодарские участники фонда «Добро и дело» доставили гумпомощь в Авдеевку Unsplash

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Краснодарские волонтеры доставили гуманитарную помощь в Авдеевку. Об этом сообщил телеканал «Краснодар».

В город приехали три участника фонда «Добро и дело»: директор краснодарского филиала Анна Артемьева, ее заместитель Игорь Еременко и волонтер Дмитрий Феськов.

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Артемьева отметила, что жители Авдеевки очень тепло встретили гостей. Они рассказали им истории о преступлениях украинских военных. Солдаты ВСУ грабили мирное население и обстреливали регион еще в 2014 году.

«Мы привезли полную машину медикаментов и продуктов. Магазин пока один, с самым элементарным и работает два часа в день в безопасное время, да и не все могут до него добраться», — заявила директор филиала.

По ее словам, жители Авдеевки ждут российского паспорта, чтобы поскорее стать гражданами РФ. Это «нереально стойкие, чистоплотные русские люди».

Волонтеры выразили надежду, что скоро город будут отстраивать, как это произошло с разрушенным во время боевых действий Мариуполем.

Ранее из Солнечногорска в зону СВО в очередной раз отправили гуманитарную помощь. Теперь туда послали антидроновые одеяла, носилки и шины для раненых, маскировочные сети, термоодеяла, влажные салфетки, окопные свечи, одежду, постельное белье, медикаменты, продукты питания, гипс и антисептики.