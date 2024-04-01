Подмосковье 01 апреля 2024, 15:31 Новую партию гумпомощи с лекарствами и антидроновыми одеялами отправили из Солнечногорска в зону СВО Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Солнечногорск продолжает поддерживать бойцов специальной военной операции гуманитарной помощью. Из городского округа в зону спецоперации на этот раз отправили антидроновые одеяла, маскировочные сети, носилки и шины для раненых, термоодеяла, окопные свечи, влажные салфетки, постельное белье, одежду, продукты питания, медикаменты, гипс и антисептики.

Очередную партию посылок защитникам собрали при активном участии представителей администрации округа, депутатов, волонтеров группы «Серебро Солнечногорья» Общественной палаты и членов Солнечногорского отделения общественной организации «Боевое братство». Дети из подготовительной группы гимназии № 6 написали письма для бойцов.

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«Гуманитарные грузы Солнечногорск отправляет еженедельно. И важно, что бойцов поддерживают все неравнодушные жители. Горжусь этим единством и благодарю каждого за посильный вклад в Победу», — сказал глава городского округа СОлнечногорск Константин Михальков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, об успешных боевых задачах вертолетной эскадрильи в зону спецоперации.

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