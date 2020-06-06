Волонтеры фонда «Добрые люди» помогли тысячам пенсионеров Подмосковья во время пандемии

Волонтеры из фонда «Добрые люди» помогли семи тысячам одиноких пенсионеров Подмосковья за последние два месяца. Людям, которые не могут выйти из дома из-за самоизоляции, развозили еду и необходимые хозтовары.

Организатор фонда Александр Валиков рассказал про акцию в видеобращении жителям Жуковского, в итоге на него откликнулись тысячи желающих.

«Мы развозили наборы, в которые, помимо продуктов питания, входили мыло, туалетная бумага, стиральный порошок, средство для мытья посуды. Это 80 тонн продуктов и около 5 тонн химии», — рассказал Валиков.

Списки нуждающихся предоставили общественные организации и неравнодушные жители. Среди пенсионеров были и те, кто вообще не мог выйти из дома чисто физически.

«Побывали в Волоколамском городском округе, где за набором вышла бабушка. Она еле передвигалась. У нее проблемы с позвоночником. Ей совершенно некому помочь, и она со слезами сказала: «Если бы не вы, я бы умерла с голоду», — поделился основатель фонда.

После акции волонтеры решили взять под опеку фонда еще около ста человек.

Фонд «Добрые люди» организовал житель Жуковского Александр Валиков. Он перенес две операции по удалению раковой опухоли, и после этого начал заниматься благотворительностью. Организация существует за счет пожертвований неравнодушных жителей. Помогают пенсионерам и детям из детдомов.

По словам Валикова, сейчас фонду необходим просторный склад, где можно бы можно было перебирать и хранить вещи. Также добровольцы ищут возможности приобрести микроавтобус, чтобы возить детей из детских домов на экскурсии в Москву.