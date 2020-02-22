«Я обязан этому миру». Волонтер из Подмосковья чуть не погиб дважды и посвятил жизнь помощи людям

Самое обычное утро Александра Валикова из Жуковского начинается со сбора гуманитарной помощи. На этот раз он грузит мешки для отправки в Башкортостан. Жители отдаленных деревень Сашу там уже знают и очень ждут. Ведь он, как и всегда, привезет все необходимое — от игрушек и книг до одежды и обуви. Александр — организатор благотворительного фонда «Добрые Люди».

На импровизированном складе в маленьком гараже практически нет свободного места. Там хранятся игрушки, велосипеды, одежда и прочие нужные вещи. Их собирают для нуждающихся. Место не самое удобное, да и зимой здесь холодно. Но Саша надеется — хорошее помещение рано или поздно найдется. А пока продолжает работать и в таких условиях. И не он один.

«У нас есть люди, которые помогают нам, и есть люди, которым нужна помощь. Они сюда приходят и перебирают, но за свой труд они берут все, что им нужно», — рассказал Александр Валиков.

Источник фото: телеканал «360»

В этот круговорот добра в природе затянуло и всех Сашиных друзей. Кто-то помогает с погрузкой вещей, кто-то ремонтирует его машину. Она — незаменимый друг Александра. Автомобиль он назвал Бегемотом — он такой же большой и надежный, как это животное. На этой машине Александр проехал уже больше 750 тысяч километров — собирая вещи, посещая подопечных фонда и детские дома. По всей стране.

И все это не зря. Когда Александр попал в аварию, а денег на ремонт автомобиля не было, ему на помощь пришли именно дети. Они присылали по 10 рублей с просьбой быстрее восстановить Бегемота, чтобы Саша вновь смог к ним приехать. На вопрос, зачем ему все это нужно, ведь есть еще своя семья, волонтер отвечает просто.

«Я обязан этому миру. Меня спасли два раза: первый раз в 2008 году, а второй — в 2017, когда у меня вновь обнаружили опухоль головного мозга, и люди мне помогли. С меня не взяли ни копейки за мою жизнь», — рассказал Александр Валиков.

Источник фото: телеканал «360»

Его прооперировали бесплатно. Совершенно незнакомые врачи и люди собирали огромные деньги на платное лечение. Тогда еще таксист-частник Александр пообещал себе — если выживет, посвятит жизнь добрым делам.

Он основал благотворительный фонд «Добрые Люди», и даже улица, на которой расположен их офис, символично названа улицей Спасателей. Здесь работают три человека. На стене — большая карта городов, в которых уже помогли. И фотографии детей. Все они как родные, судьбу каждого Саша знает и помнит в подробностях. Он словно многодетный родитель. Говорит: чужих детей для него не бывает.

Один из его подопечных — 7-летний Артем Трубачев. У него ДЦП, и Александр занимается реабилитацией ребенка. Благодаря помощи волонтеров мальчик наконец-то может ходить. Каждый день он проходит трехчасовые сеансы лечебной биомеханики. Это недешево и главное условие — регулярность. Поэтому Александр постоянно проводит финансовые сборы в помощь малышу. И готов делать это снова и снова. Сейчас фонд начинает сбор для дальнейшей реабилитации Артема, чтобы он вырос большим, сильным и здоровым. В этом году мальчик пойдет в школу.

Источник фото: телеканал «360»

«Школа в сентябре, поэтому адекватно я вижу, что он, конечно, может ходить за ручку. Это не сам, но для нас это просто практически сам. Это все связано, конечно же, с благотворительностью „Добрых Людей“. Все его результаты», — сказала мама Артема Мария Трубачева.

Источник фото: телеканал «360»

В фонде готовят и организуют благотворительные акции. Ближайшая подмосковная — «Дармарка». Она пройдет в марте. Это обмен и бесплатная раздача вещей. А еще люди могут прийти со своими детьми в песочную комнату. Там психолог фонда и супруга Александра —Екатерина поможет малышам справиться с любыми стрессами и травмами.

Екатерина восхищается тем, какое большое сердце у ее мужа. Она не только не против жизни ради других — поддерживает Александра во всех, порой нереальных, на первый взгляд, добрых начинаниях.

Источник фото: телеканал «360»

«Он поменялся с ног на голову. Был супруг один, теперь он другой. В лучшую сторону изменился, появилась какая-то гармония. А я просто здесь, я всегда протяну руку помощи, я тыл», — отметила Екатерина.

Вместе эти добрые люди, когда день подходит к концу, мечтают не о вечере на диване перед телевизором, а о том, как открыть бесплатные песочные комнаты для детей во всех городах Подмосковья.