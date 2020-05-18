Волонтер из Воронежа продавала продукты, предназначенные для малоимущих

Девушка-волонтер «Единой России» из Воронежа проявила предпринимательские способности, только они оказались совсем не к месту. Она продавала продуктовые наборы для малообеспеченных семей, пострадавших от коронавируса.

Об этом «Вести Воронеж» сообщила главный специалист отдела агитации и пропаганды регионального отделения партии Виктория Ватутина.

Девушка распродавала продукты по низким ценам в чате ЖК «Цветной бульвар». Сахар она предлагала за 30 рублей, конфеты — за 25 рублей, вафли и печенье — за 40 рублей. За сыр и колбасу просила по 100 рублей. Скриншот ее сообщений появился в паблике «Мой и твой Воронеж».

Источник фото: соцсеть «ВКонтакте»

«Мы нашли ее с помощью соседей, которым она писала. Попросили публично извиниться везде, где она торговала продуктовыми наборами. И вернуть их», — рассказала Ватутина.

Волонтер украла семь наборов и почти все продала. Представитель партии добавила, что в полицию на 22-летнюю девушку не заявили, но из волонтерского центра она исключена. Семьям, у которых жительница Воронежа украла продукты, «Единая Россия» уже все возместила.

Тем временем три тысячи малоимущих семей в Подмосковье получили гуманитарную помощь от производителей молочной продукции и детского питания.