Порядка 3 тысяч подмосковных семей получили продуктовые наборы с детским питанием

Подмосковные производители нескольких известных брендов молочной продукции и детского питания отправляют гуманитарную помощь нуждающимся семьям и одиноким мамам.

Источник фото: телеканал «360»

«Правительство Московской области недавно организовало инициативу помощи семьям с трудным материальным положением и одиноким мамам. Оно сформировало продуктовые наборы, в формировании этих наборов также поучаствовали и мы», — рассказал Павел Певнев, генеральный директор АО «Истра-Нутриция».

Внутри коробок — творожки, йогурты, пюре и каши. Продуктовые наборы уже получили около трех тысяч многодетных и неполных семей.

Гуманитарный груз отправляют не только нуждающимся семьям, но и на передовую, где борются с коронавирусом. Второй месяц с акцией #Мы вместе продукты рассылают в больницы нескольких регионов страны.

Подмосковье, например, получило более четырех тонн. Медработникам предлагают творог, йогурты и сметану. А больным — специальное, медицинское, питание. Его состав и форма зависят от потребностей конкретного организма. Кроме детских смесей и молочных продуктов компания Danone производит и такую специальную еду.