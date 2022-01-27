Володин указал на попытки Запада переписать историю

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение, что Запад хочет переписать историю и перечеркнуть подвиг русского народа в войне. По его словам, надо сделать все, чтобы этого не допустить.

«Сегодня мы с вами видим попытки Запада переписать историю, перечеркнуть подвиг народа. Необходимо помнить о тех, кого нет с нами, чтить и уважать живых, сделать все, чтобы не допустить повторения такой трагедии», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что действия ленинградцев во время Великой Отечественной войны — вечный пример стойкости, мужества, любви к Родине. Нацисты хотели сравнять Ленинград с землей, но у них это не получилось. Володин добавил, что, несмотря на тяжелейшие условия жизни, ленинградцы делали все для защиты страны, — они обеспечивали фронт необходимым.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и закончилась 27 января 1944 года. За это время, по разным сведениям, погибли от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Лишь 3% умерли из-за военных действий, остальные — от голода. «360» вспомнил историю тех трагических дней в большом материале.