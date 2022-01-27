Почти 900 дней борьбы за выживание. Блокаду Ленинграда полностью сняли 78 лет назад — как это было
27 января 1944 года советские военные полностью сняли блокаду Ленинграда
78 лет назад блокаду Ленинграда, которая длилась 872 дня, удалось полностью снять. Героический подвиг жителей города прочно ассоциируется в мире с блокадным хлебом весом 15 граммов, «Дорогой жизни» и заклеенными крест-накрест белыми полосками бумаги окнами. Выжившие в невозможных условиях люди стали примером стойкости для всего мира. Однако они сами едва ли думали, что показывают какой-то пример. И после снятия блокады им предстояло отстроить город заново.
Сровнять с землей и казнить за отступление
В 1940 лидер нацистской Германии Адольф Гитлер подписал директиву № 21, известную также как «План Барбаросса». Этот план предполагал нападение на СССР с трех направлений и захват Ленинграда, Москвы и Киева. При этом Москву предполагалось брать в последнюю очередь. В 1941 году Гитлер определял завершение «похода на Восток» концом осени того же года.
Ленинград был вторым по значению городом в СССР с населением около 3,2 миллиона человек. Гитлер изначально планировал блокировать его и максимально разрушить. После этого он собирался вывезти «все, что осталось живое, в глубь России», а руины Ленинграда сровнять с землей и передать Финляндии район севернее Невы.
6 сентября 1941 года Гитлер подписал директиву о подготовке к наступлению на Москву, согласно которой группа армий «Север» совместно с финскими войсками на Карельском перешейке должна окружить советские войска в районе Ленинграда. Штурм Ленинграда начался 10 сентября. В результате оборона советских войск вокруг города оказалась прорвана. Сталин оценивал ситуацию как катастрофическую.
Местное руководство подготовило к взрыву основные заводы. Все корабли Балтийского флота должны были быть затоплены. Прибывший руководить обороной Георгий Жуков, пытаясь прекратить самовольное отступление, не останавливался перед самыми жестокими мерами. Он, в частности, издал приказ о том, что за самовольное отступление и оставление рубежа обороны вокруг города все командиры и солдаты подлежали немедленному расстрелу.
Немцы не смогли быстро взять город, поэтому приступили к разрушению Ленинграда массированными артиллерийскими обстрелами и бомбежками. Особенно сильными они были в октябре–ноябре 1941 года. Противники сбросили на Ленинград несколько тысяч зажигательных бомб, чтобы вызвать массовые пожары. Особое внимание они уделяли уничтожению складов с продовольствием.
Начало
Началом блокады считается 8 сентября 1941 года, когда была прервана сухопутная связь Ленинграда со всей страной. Однако жители города потеряли возможность покинуть Ленинград двумя неделями раньше: железнодорожное сообщение было прервано 27 августа, из-за чего на вокзалах и в пригородах скопились десятки тысяч людей, которые ждали возможности эвакуироваться на восток.
Продовольственные карточки ввели в Ленинграде 17 июля, это сделали лишь для того, чтобы навести порядок в снабжении. Снижение норм выдачи продуктов впервые произошло 2 сентября 1941 года. Кроме того, 1 сентября запретили свободную продажу продовольствия.
В октябре жители города почувствовали на себе явную нехватку продовольствия, а в ноябре в Ленинграде начался настоящий голод. Сначала зафиксировали первые случаи потери сознания на улицах и на работе, первые случаи смерти от истощения, а затем и первые случаи каннибализма. Однако основную часть погибших пока составляли жертвы бомбардировок и артиллерийских обстрелов.
Выживание
Проблемы с продовольствием начались зимой 1941–1942 годов. С сентября нормы питания как для военнослужащих, так и для гражданского населения, регулярно снижались.
В ноябре 1941 года положение горожан резко ухудшилось. Собственных запасов продовольствия у населения уже практически не было. Смертность от голода стала массовой. Специальные похоронные службы ежедневно подбирали на улицах до сотни трупов. Рыть могилы в промерзшей земле было тяжело, поэтому команды МПВО использовали взрывчатку и экскаваторы. В результате десятки, а иногда и сотни трупов хоронили в братские могилы, не зная имени погребенных.
Еще одним важным фактором роста смертности стал холод. С наступлением зимы в городе практически кончились запасы топлива: выработка электроэнергии составляла всего 15% от довоенного уровня. Прекратилось централизованное отопление домов, замерзли или были отключены водопровод и канализация. Остановилась работа практически на всех фабриках и заводах.
Не с первой попытки
Попытки снятия блокады предпринимались неоднократно. Первая произошла еще осенью 1941 года, но оказалась неудачной. Еще несколько попыток предпринимались в течение 1942 года, они также оказались безрезультатны.
Прорыв блокады произошел в начале 1943 года — тогда удалось восстановить сухопутную связь Ленинграда со страной, проложив легендарную «Дорогу жизни». Полное освобождение города от блокады произошло в январе 1944 года. Командование ленинградского фронта обратилось к Сталину с просьбой произвести 27 января салют 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. Сталин просьбу удовлетворил.
Через некоторое время в городе стали снимать разного рода ограничения, касавшиеся передвижения транспорта, светомаскировки, противовоздушной обороны. Началось восстановление промышленных предприятий, набор и обучение рабочих. Стали восстанавливать разрушенное жилье, отделывать ленинградское метро. В свободную продажу поступил алкоголь, людям начали выдавать белый хлеб.
По разным оценкам, блокада Ленинграда унесла жизни от 600 тысяч до 1,5 миллиона жителей города. От фашистских бомбежек погибли лишь 3% людей, остальные 97% — от голода.