78 лет назад блокаду Ленинграда, которая длилась 872 дня, удалось полностью снять. Героический подвиг жителей города прочно ассоциируется в мире с блокадным хлебом весом 15 граммов, «Дорогой жизни» и заклеенными крест-накрест белыми полосками бумаги окнами. Выжившие в невозможных условиях люди стали примером стойкости для всего мира. Однако они сами едва ли думали, что показывают какой-то пример. И после снятия блокады им предстояло отстроить город заново.

Сровнять с землей и казнить за отступление

В 1940 лидер нацистской Германии Адольф Гитлер подписал директиву № 21, известную также как «План Барбаросса». Этот план предполагал нападение на СССР с трех направлений и захват Ленинграда, Москвы и Киева. При этом Москву предполагалось брать в последнюю очередь. В 1941 году Гитлер определял завершение «похода на Восток» концом осени того же года.

Ленинград был вторым по значению городом в СССР с населением около 3,2 миллиона человек. Гитлер изначально планировал блокировать его и максимально разрушить. После этого он собирался вывезти «все, что осталось живое, в глубь России», а руины Ленинграда сровнять с землей и передать Финляндии район севернее Невы.

6 сентября 1941 года Гитлер подписал директиву о подготовке к наступлению на Москву, согласно которой группа армий «Север» совместно с финскими войсками на Карельском перешейке должна окружить советские войска в районе Ленинграда. Штурм Ленинграда начался 10 сентября. В результате оборона советских войск вокруг города оказалась прорвана. Сталин оценивал ситуацию как катастрофическую.

Местное руководство подготовило к взрыву основные заводы. Все корабли Балтийского флота должны были быть затоплены. Прибывший руководить обороной Георгий Жуков, пытаясь прекратить самовольное отступление, не останавливался перед самыми жестокими мерами. Он, в частности, издал приказ о том, что за самовольное отступление и оставление рубежа обороны вокруг города все командиры и солдаты подлежали немедленному расстрелу.

Немцы не смогли быстро взять город, поэтому приступили к разрушению Ленинграда массированными артиллерийскими обстрелами и бомбежками. Особенно сильными они были в октябре–ноябре 1941 года. Противники сбросили на Ленинград несколько тысяч зажигательных бомб, чтобы вызвать массовые пожары. Особое внимание они уделяли уничтожению складов с продовольствием.

Начало

Началом блокады считается 8 сентября 1941 года, когда была прервана сухопутная связь Ленинграда со всей страной. Однако жители города потеряли возможность покинуть Ленинград двумя неделями раньше: железнодорожное сообщение было прервано 27 августа, из-за чего на вокзалах и в пригородах скопились десятки тысяч людей, которые ждали возможности эвакуироваться на восток.

Продовольственные карточки ввели в Ленинграде 17 июля, это сделали лишь для того, чтобы навести порядок в снабжении. Снижение норм выдачи продуктов впервые произошло 2 сентября 1941 года. Кроме того, 1 сентября запретили свободную продажу продовольствия.

В октябре жители города почувствовали на себе явную нехватку продовольствия, а в ноябре в Ленинграде начался настоящий голод. Сначала зафиксировали первые случаи потери сознания на улицах и на работе, первые случаи смерти от истощения, а затем и первые случаи каннибализма. Однако основную часть погибших пока составляли жертвы бомбардировок и артиллерийских обстрелов.

Выживание

Проблемы с продовольствием начались зимой 1941–1942 годов. С сентября нормы питания как для военнослужащих, так и для гражданского населения, регулярно снижались.

В ноябре 1941 года положение горожан резко ухудшилось. Собственных запасов продовольствия у населения уже практически не было. Смертность от голода стала массовой. Специальные похоронные службы ежедневно подбирали на улицах до сотни трупов. Рыть могилы в промерзшей земле было тяжело, поэтому команды МПВО использовали взрывчатку и экскаваторы. В результате десятки, а иногда и сотни трупов хоронили в братские могилы, не зная имени погребенных.

Еще одним важным фактором роста смертности стал холод. С наступлением зимы в городе практически кончились запасы топлива: выработка электроэнергии составляла всего 15% от довоенного уровня. Прекратилось централизованное отопление домов, замерзли или были отключены водопровод и канализация. Остановилась работа практически на всех фабриках и заводах.

Не с первой попытки

Попытки снятия блокады предпринимались неоднократно. Первая произошла еще осенью 1941 года, но оказалась неудачной. Еще несколько попыток предпринимались в течение 1942 года, они также оказались безрезультатны.

Прорыв блокады произошел в начале 1943 года — тогда удалось восстановить сухопутную связь Ленинграда со страной, проложив легендарную «Дорогу жизни». Полное освобождение города от блокады произошло в январе 1944 года. Командование ленинградского фронта обратилось к Сталину с просьбой произвести 27 января салют 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. Сталин просьбу удовлетворил.

Через некоторое время в городе стали снимать разного рода ограничения, касавшиеся передвижения транспорта, светомаскировки, противовоздушной обороны. Началось восстановление промышленных предприятий, набор и обучение рабочих. Стали восстанавливать разрушенное жилье, отделывать ленинградское метро. В свободную продажу поступил алкоголь, людям начали выдавать белый хлеб.

По разным оценкам, блокада Ленинграда унесла жизни от 600 тысяч до 1,5 миллиона жителей города. От фашистских бомбежек погибли лишь 3% людей, остальные 97% — от голода.