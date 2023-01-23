Мир 23 января 2023, 08:05 Евросоюз назвал потолок цен на газ риском для финансовой стабильности Bloomberg: власти ЕС признали негативное влияние санкций на европейские страны Unsplash

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Потолок цен на российский газ, который начнет действовать с 15 февраля, приведет к экономическому кризису. Об этом написал Bloomberg со ссылкой на Европейское управление по надзору за рынком ценных бумаг (ESMA).

«Практика ценовых потолков может стать причиной серьезных и резких изменений системы рыночных отношений, повлиять на порядок функционирования рынков и в целом на финансовую стабильность», — процитировал Bloomberg содержание документа ESMA.

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По мнению регулятора финансовых рынков ЕС, санкции приведут к переходу на внебиржевой рынок. В таком случае, ни о какой ликвидности торгов и речи быть не может, признали в ЕС.

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Между тем Германия уже столкнулась с последствиями отказа от российского газа. ФРГ стала зависимой от Норвегии. Однако запасы голубого топлива небезграничны. Уже в 2024 году аналитики прогнозируют закрытие месторождения Гронинген в Норвегии — одной из самых крупных точек добычи природного газа.