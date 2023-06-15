Общество 15 июня 2023, 16:14 Володин призвал ООН привлечь киевский режим за геноцид русского населения Спикер Госдумы Володин: ООН обязана привлечь киевский режим за геноцид россиян Pxhere

Читать 360tv в

Спикер Госдумы Володин призвал мировое сообщество и прежде всего ОНН привлечь киевский режим к ответственности за геноцид россиян. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик напомнил о высказываниях одного из высокопоставленных чиновников офиса президента Украины Владимира Зеленского. Тот заявил о намерениях уничтожить как можно больше россиян. Спикер Госдумы отметил, что массовые убийства по национальному, этническому, расовому или религиозному принципу являются геноцидом. Определение таким действиям дано в Конвенции ООН 1948 года.

Реклама

«Мировое сообщество, прежде всего ООН, обязано привлечь последователей нацистов — кровавый киевский режим — к ответственности», — написал Володин.

Он подчеркнул, что с помощью ООН или нет, киевский режим в любом случае ответит за преступления против граждан РФ. Володин добавил, что Зеленского ждет участь военных преступников нацистской Германии.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Запад потребовал от страны «убивать как можно больше россиян» в ответ на просьбу оказать ВСУ помощь в начале проведения спецоперации. По его словам, это было связано с тем, что никто не верил в успех украинской армии.