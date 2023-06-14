Мир 14 июня 2023, 02:37 Западные союзники требовали от Украины «убивать как можно больше россиян» Министр обороны Украины Резников: Запад требовал «убивать как можно больше россиян» РИА «Новости»

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Запад потребовал от Украины «убивать как можно больше россиян» в ответ на просьбу оказать ВСУ помощь в начале проведения спецоперации. О кровожадных заявлениях своих союзников в интервью журналу Foreign Affairs рассказал глава Минобороны Украины Алексей Резников.

«Мы спросили: „Можно нам ПЗРК Stinger?“ Нам сказали: „Нет, ройте окопы и убивайте как можно больше россиян, прежде чем все закончится“, — сказал министр.

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По словам Резникова, это было связано с тем, что никто не верил в успех украинской армии.

В начале глава ГУР Кирилл Буданов в одном из интервью заявил, что Украина продолжит уничтожать русских по всему миру, комментируя теракт, в котором погибла политолог Дарья Дугина.

«Мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины», — сказал Буданов.

По мнению официального представителя МИД России Марии Захарова, такие слова мог произнести только экстремист и террорист.