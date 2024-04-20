20 апреля 2024, 11:03
Володин призвал не создавать политический скандал вокруг школы Ильина
Володин призвал не превращать дискуссии вокруг РГГУ в политические скандалы
Высшая научная школа имени Ильина при РГГУ оказалась в центре жарких споров из-за того, что названа в честь известного русского философа — Ивана Ильина. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале призвал не превращать дискуссию в политический скандал.
«Научный поиск и дискуссии — важнейшая часть университетской жизни. Однако нельзя превращать их в политические скандалы и дрязги. Это неправильно и неуместно», — подчеркнул он.
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Володин считает, что сейчас неподходящее время, чтобы начинать такие споры и ставить в приоритет свои политические взгляды, а не интересы страны.
«Не раз говорил, повторю и сейчас: победить нашу страну извне невозможно. Опасность возникает, когда наше общество допускает внутренние распри», — напомнил политик.
Он добавил, что необходимо проявлять мудрость, не поддаваться навязанной разрушающей повестке. Володин призвал задуматься о будущем страны, которая должна быть единой, сильной и суверенной.
Ранее философ Александр Дугин, который возглавляет ВПШ имени Ивана Ильина при РГГУ, увидел след западных спецслужб в петиции против учебно-научного центра. При этом инициаторами петиции выступили студенты вуза, указав на то, что Ильин был «сторонником деятельности немецко-фашистского режима».
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