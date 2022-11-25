Общество 25 ноября 2022, 21:19 Володин принес соболезнования в связи с гибелью вдовы Говорухина Спикер Госдумы Володин: Галина Говорухина была сильной женщиной

Читать 360tv в

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил свои соболезнования в связи с уходом из жизни Галины Говорухиной. Парламентарий назвал произошедшее «страшной трагедией». Его слова привела пресс-служба Госдумы.

«Галина Борисовна удивительная женщина — добрая, душевная, очень сильная. Всю свою жизнь посвятила Станиславу Сергеевичу — они прожили вместе более 50 лет. Глубокие соболезнования родным и близким», — подчеркнул Володин.

Реклама

Вдова режиссера и актера Станислава Говорухина стала жертвой пожара, который произошел в поселке Лесное Озеро в Новой Москве. По данным столичного МЧС РФ, пожарные тушили возгорание в частном доме с мансардой. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. В ведомстве сообщили, что погиб человек.

Реклама

Следственный комитет России начали проверку по факту гибели супруги режиссера Станислава Говорухина. Причина возгорания установят после пожарно-технической экспертизы, сообщило РИА ФАН.