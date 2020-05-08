Володин предположил, каким будет выход из ограничительных мер

В России нужно поэтапно снимать введенные из-за коронавируса ограничения. Иначе выход из режима может оказаться еще тяжелее его начала. В Госдуме допустили новый всплеск заболеваний.

Председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин подчеркнул, что на антикоронавирусные меры в стране пошли неслучайно. Слова политика привело РИА «Новости».

«Да, они тяжелые, но еще тяжелее будет выходить из этих ограничений, потому что любой выход, любое, если хотите, движение <…> это в том числе всплеск заболеваний», — заметил Володин.

По его словам, решения по снятию ограничений следует принимать, «понимая ответственность и делая все возможное, чтобы люди не пострадали».

Больницы, подчеркнул председатель ГД РФ, должны справляться с обращением граждан. Важно своевременно оказывать им помощь.

В России, по последним данным, коронавирус подтвердили у 187 859 человек. В Москве и Подмосковье с 12 мая вводят масочный режим, а самоизоляцию продлили до конца месяца. В Минздраве уточнили, что по всей стране на ИВЛ находятся свыше 1200 пациентов с COVID-19.