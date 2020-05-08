Более 1200 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся на ИВЛ в больницах России. Об этом сообщил глава Минздрава страны Михаил Мурашко.

Такое заявление он сделал во время заседания президиума фракции «Единой России». Его слова процитировало РИА «Новости».

Общее количество пациентов, которое сегодня находится на аппаратах искусственной вентиляции, — это более 1200 пациентов Михаил Мурашко.

Он подчеркнул, что Федеральный дистанционный консультативный центр сейчас наблюдает за состоянием более 1,5 тысяч пациентов.

Ранее Мурашко сообщил, что в стационарах страны лежит около 80 тысяч пациентов с подтвержденным коронавирусом либо с подозрением на этот диагноз. Он отметил, что мужчины переносят COVID-19 тяжелее женщин. Министр здравоохранения подчеркнул — тяжелые формы коронавируса чаще встречаются у пациентов старше 60 лет, а также у людей с хроническими заболеваниями.

По информации на 8 мая, в России выявили 187 859 тысяч случаев нового типа коронавирусной инфекции. Из них 1723 пациента скончались, еще 26 608 пациентов выздоровели. За последние сутки диагноз подтвердили у 10 699 россиян, из них 5846 случаев выявили в Москве и 918 — в Подмосковье.

Ранее стало известно, что столица и Московская область продлили режим самоизоляции и другие ограничения, которые вводились из-за распространения нового типа коронавирусной инфекции, до 31 мая. С 12 мая Москва и Подмосковье вводят масочный режим — жителей, которые станут посещать общественные места и транспорт без этих средств защиты, ждут штрафы. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что «наказывать рублем» на первом этапе введения обязательного ношения масок не будут — нарушителю вынесут предупреждение.