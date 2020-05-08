Более 1200 пациентов с коронавирусом находятся на ИВЛ в России — Минздрав
Такое заявление он сделал во время заседания президиума фракции «Единой России». Его слова процитировало РИА «Новости».
Общее количество пациентов, которое сегодня находится на аппаратах искусственной вентиляции, — это более 1200 пациентовМихаил Мурашко.
Он подчеркнул, что Федеральный дистанционный консультативный центр сейчас наблюдает за состоянием более 1,5 тысяч пациентов.
Ранее Мурашко сообщил, что в стационарах страны лежит около 80 тысяч пациентов с подтвержденным коронавирусом либо с подозрением на этот диагноз. Он отметил, что мужчины переносят COVID-19 тяжелее женщин. Министр здравоохранения подчеркнул — тяжелые формы коронавируса чаще встречаются у пациентов старше 60 лет, а также у людей с хроническими заболеваниями.
По информации на 8 мая, в России выявили 187 859 тысяч случаев нового типа коронавирусной инфекции. Из них 1723 пациента скончались, еще 26 608 пациентов выздоровели. За последние сутки диагноз подтвердили у 10 699 россиян, из них 5846 случаев выявили в Москве и 918 — в Подмосковье.
Ранее стало известно, что столица и Московская область продлили режим самоизоляции и другие ограничения, которые вводились из-за распространения нового типа коронавирусной инфекции, до 31 мая. С 12 мая Москва и Подмосковье вводят масочный режим — жителей, которые станут посещать общественные места и транспорт без этих средств защиты, ждут штрафы. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что «наказывать рублем» на первом этапе введения обязательного ношения масок не будут — нарушителю вынесут предупреждение.