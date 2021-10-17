Володин предложил отзывать Нобелевские премии мира

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что лауреатов Нобелевской премии мира, уличенных в нарушении прав и свобод людей, необходимо лишать награды. Политик поделился мнением в своем Telegram-канале.

Вячеслав Володин считает, что Нобелевскую премию мира дискредитировали вручением тем политикам, которые развязали войны, конфликты и допустили распад страны. Председатель Госдумы заявил, что ни в одном из таких случаев Нобелевский комитет не отзывал премию.

«Совершенно очевидно, такими решениями Нобелевская премия мира дискредитирована. Доверие к ней, возможно, сможет вернуть введение процедуры отзыва премии в случае выявленных фактов преступлений, нарушений против прав и свобод человека», — поделился предложением Вячеслав Володин.

В качестве примеров тех, кто не соответствует нобелевским принципам, председатель Госдумы привел бывшего президента СССР Михаила Горбачева, правление которого привело к распаду СССР, президента США Барака Обаму, пребывание у власти которого связывают с конфликтами на Ближнем Востоке, а также премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Али, который развязал гражданскую войну.

При этом Вячеслав Володин подчеркнул, что при вручении Нобелевской премии в области фундаментальных наук все предельно понятно. Критерии присуждения премии мира нужно обсуждать и соблюдать, отметил политик.

Нобелевскую премию мира 2021 года получили главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса.