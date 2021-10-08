Дмитрий Муратов стал третьим россиянином, получившим Нобелевскую премию мира. Как лауреаты связаны между собой

В этом году Нобелевскую премию мира за 2021 год присудили главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову, а также филиппинской журналистке Марии Ресса, которая возглавляет оппозиционный сайт Rapple. Муратов стал первым лауреатом этой премии из России за 31 год, но не единственным за всю историю. Все три лауреата оказались связаны между собой.

Дмитрий Муратов и Нобелевская премия мира

В этом году лауреатов Нобелевской премии мира наградили «за усилия по сохранению свободы выражения мнений, являющейся обязательным условием для демократии и мира».

Часть Нобелевской премии (около 1,14 миллиона долларов) Муратов переведет в фонд «Круг добра», который помогает детям с тяжелыми и редкими заболеваниями. Сам главный редактор «Новой газеты» не считает премию своей заслугой.

«Я работал, был занят. Мне звонили из Нобелевского комитета, но я не взял трубку. Пока даже не успел прочитать весь текст. Я вам так скажу: это не моя заслуга. Это „Новая газета“. Это те, кто погиб, защищая право людей на свободу слова. Поскольку их нет с нами, они, видимо, решили, чтобы я это сказал всем. Это Игорь Домников, это Юра Щекочихин, это Анна Степановна Политковская, это Настя Бабурова, это Наташа Эстемирова, это Стас Маркелов. Вот правда. Я так думаю. Правда. Это для них», — сказал Муратов ТАСС.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал награждение россиянина высокой оценкой работы журналиста.

«Мы можем поздравить Дмитрия Муратова, он последовательно работает по своим идеалам. Он привержен своим идеалам, он талантлив, он смел. И, конечно, это высокая оценка. Мы его поздравляем», — процитировали Пескова в РБК.

Михаил Горбачев и Нобелевская премия мира

После развала СССР гражданам России Нобелевскую премию мира не присуждали. Но до Муратова, в 1990 году, ее получил президент СССР Михаил Горбачев — в знак признания его роли в процессе разрядки международной напряженности. Правда, получить награду лично Горбачев не смог. На церемонии вручения в Осло 10 декабря 1990 года вместо него Нобелевскую премию получал заместитель министра иностранных дел Анатолий Ковалев.

Однако в Осло президент СССР все же появился. Дело в том, что, согласно правилам, лауреат должен прочесть лекцию в пределах шести месяцев после награждения. Она состоялась 5 июня 1991 года. В ней Горбачев подчеркнул стремление народов СССР «быть органической частью современной цивилизации, жить в согласии с общечеловеческими ценностями, по нормам международного права», но вместе с тем сохранить свою уникальность и культурное разнообразие. Тогда же Горбачев провел переговоры с премьер-министром Норвегии об интеграции СССР в мировую экономику.

Источник фото: flickr.com/Veni

Сумма премии Горбачева составила четыре миллиона шведских крон от Норвежского нобелевского комитета и 500 миллионов итальянских лир. Эти средства президент СССР перечислил в бюджет страны. Деньги потратили по целевой расходной статье на строительство больниц в России, Белоруссии и на Украине.

Также на часть средств от своей Нобелевской премии Горбачев купил восемь компьютеров для группы журналистов, создавших издание «Новая ежедневная газета». В 1993 году Горбачев стал соучредителем ЗАО «Новая ежедневная газета» и членом редакционного совета. Он владеет 10% акций издания, которое в 1996 году зарегистрировали как АНО РИД «Новая газета». Ее главным редактором и является Муратов, получивший Нобелевскую премию мира в этом году.

Андрей Сахаров и Нобелевская премия мира

Первым из наших соотечественников Нобелевскую премию мира получил советский физик-теоретик, академик АН СССР, один из создателей первой советской водородной бомбы Андрей Сахаров. Его наградили за «борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства». Произошло это в 1975 году. В том же году Сахаров написал книгу «О стране и мире». Лекцию Сахарова прочитала в Осло его супруга Елена Боннэр.

Андрей Сахаров вернулся в Москву в 1896 году. Источник фото: РИА «Новости»

Однако после осуждения ввода советских войск в Афганистан Сахарова лишили всех наград и премий. И через пят лет после получения им Нобелевской премии мира академика выслали из Москвы. Его супруга добровольно выехала с мужем. Вернуться Сахарову разрешили лишь в 1986 году. Сделал это на тот момент генеральный секретарь ЦК КПСС Горбачев.