Общество 21 апреля 2023, 09:38 Володин предложил ограничить дистанционное обучение в школах Володин: онлайн-обучение в школах должно применяться в исключительных случаях РИА «Новости»

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Дистанционные форматы обучения должны применяться в школах в исключительных случаях, когда невозможно очное присутствие учеников. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По словам парламентария, ему поступает много жалоб от родителей, что после окончания пандемии коронавируса продолжает использоваться дистанционное обучение, из-за чего уровень знаний школьников падает. К минусам онлайн-преподавания он также отнес отсутствие живого общения учеников с педагогами, невозможность точно узнать, кто выполняет за ребенка домашнее задание и прогулы. Володин также заметил, что не все семьи могут купить компьютер и создать комфортные условия для обучения ребенка дома.

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Спикер Госдумы сослался на информацию от представителей вузов по итогам приемной кампании 2022 года. Они заметили снижение результатов ЕГЭ по физике и математике, поскольку 2020-2021 годах эти предметы ученикам приходилось изучать, используя дистанционный формат.

«Жизнь показала: дистанционное образование не может быть полноценной заменой классического», — подчеркнул спикер Госдумы.

Володин предложил использовать онлайн-обучение только в ряде ситуаций: из-за сильных морозов, распространения вирусных болезней и обеспечения мер безопасности.

Ранее власти Белгородской области продлили дистанционный формат обучения до конца года. На удаленке будут находиться дети из девяти приграничных с Украиной районов.