Образование 10 марта 2023, 00:31 Удаленку для школьников в Белгородской области продлили до конца года Глава Белгородской области Гладков: удаленку для школьников продлили в 9 районах РИА «Новости»

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В Белгородской области продлили дистанционное обучение в школах до конца учебного года. На удаленке будут находиться дети из девяти приграничных районов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, его процитировал ТАСС.

«По той обстановке, которая складывается, принято решение, что дистанционное обучение в школах нужно продлить до конца учебного года. <…> С понедельника вводим дистанционное обучение в школах и работу дежурных групп в Новооскольском округе и в Мелиховском сельском поселении Корочанского района», — сообщил Гладков.

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Помимо приграничных районов на дистанционном обучении останутся школьники Белгорода. Для учеников предусмотрены облегченные формы сдачи ОГЭ и ЕГЭ, отметил губернатор.

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В Белгороде 28 февраля случилось ЧП — беспилотник залетел в окно одной из квартир. Людей перевезли в безопасное место, пока сотрудники спецслужб выполняли свою работу. Обломки БПЛА также обнаружили еще на двух улицах города, три автомобиля получили повреждения.