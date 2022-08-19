Володин объяснил, почему Вашингтон обрек Европу на голод, холод и изоляцию

США обрекают всех жителей Европы на голод, холод и изоляцию. Такое мнение в Telegram-канале высказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Он обратил внимание, что в США газ сегодня стоит 333 доллара за 1000 кубометров. Сам же Вашингтон продает его Европе в 7,3 раза дороже. Это наносит удар экономике стран Европейского Союза. Одновременно инфляция стала рекордной — 8,9%.

«Решения об отказе европейских государств от российских энергоносителей, разрыве экономического сотрудничества с нашей страной, запрете въезда граждан РФ приняты под давлением Вашингтона», — обратил внимание Володин.

Он отметил, что Вашингтон готов сделать все, чтобы сохранить власть над миром, жертвуя для этого благосостоянием граждан и экономикой европейских стран.

Ранее Володин раскрыл, как антироссийские санкции ударили бумерангом по США и Евросоюзу.