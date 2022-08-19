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    19 августа 2022, 08:46

    Володин объяснил, почему Вашингтон обрек Европу на голод, холод и изоляцию

    Володин заявил, что США обрекают Европу на голод, холод и изоляцию

    Юлия Баранова

    США обрекают всех жителей Европы на голод, холод и изоляцию. Такое мнение в Telegram-канале высказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

    Он обратил внимание, что в США газ сегодня стоит 333 доллара за 1000 кубометров. Сам же Вашингтон продает его Европе в 7,3 раза дороже. Это наносит удар экономике стран Европейского Союза. Одновременно инфляция стала рекордной — 8,9%.

    «Решения об отказе европейских государств от российских энергоносителей, разрыве экономического сотрудничества с нашей страной, запрете въезда граждан РФ приняты под давлением Вашингтона», — обратил внимание Володин.

    Он отметил, что Вашингтон готов сделать все, чтобы сохранить власть над миром, жертвуя для этого благосостоянием граждан и экономикой европейских стран.

    Ранее Володин раскрыл, как антироссийские санкции ударили бумерангом по США и Евросоюзу.