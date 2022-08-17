Володин раскрыл, как антироссийские санкции ударили бумерангом по США и Евросоюзу

Антироссийские санкции, вопреки ожиданиям, оказались неэффективны. Они не причинили планируемого ущерба экономике страны. Зато сработал эффект бумеранга: они больно ударили по ВВП США и Евросоюза. Такое мнение в Telegram-канале высказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Он обратил внимание, что развитие глобальной экономики без России невозможно.

«В марте, сразу после первых трех пакетов антироссийских санкций, эксперты предсказывали сокращение ВВП нашей страны на 12,4%. Сейчас (уже после шестой волны ограничений) прогноз „сжался“ до 4,7%», — написал он.

Хотя в США и странах Евросоюза, наоборот, ВВП снижается два квартала подряд.

Ранее Володин назвал Украину страной-банкротом и заявил о ежемесячном дефиците в пять миллиардов долларов. По его словам, украинские власти без помощи США и ЕС не смогут выполнять обязательства перед гражданами.