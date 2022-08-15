Володин назвал Украину страной-банкротом и заявил о ежемесячном дефиците в 5 миллиардов долларов

Украина является банкротом. Больше половины бюджета страны идет на военные расходы. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Украина — банкрот. Собираемые налоги формируют всего 40% бюджета страны. Больше 60% которого идут на военные расходы». — написал он.

Володин отметил, что ежемесячный дефицит составляет пять миллиардов долларов. По его словам, украинские власти без помощи США и ЕС не смогут выполнять обязательства перед гражданами.

«Финансовую самостоятельность Украина потеряла», — резюмировал спикер Госдумы.

Мэр Киева Виталий Кличко тем временем посоветовал киевлянам готовить теплую домашнюю одежду и одеяла в преддверии грядущих похолоданий. По его словам, атаки по газонасосным станциям возможны уже осенью. Город уже закупил топливо и электрогенераторы. Мэр Киева предположил, что температура в жилых домах упадет на ниже +21 градуса.