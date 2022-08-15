Киевлянам посоветовали подготовить на зиму теплую домашнюю одежду

Жителям Киева рекомендовали подготовить к грядущему зимнему периоду одеяла и теплую домашнюю одежду. С таким призывом к горожанам обратился мэр Виталий Кличко, написало издание «Украина.ру».

По его словам, осенью вероятны атаки по газонасосным станциям. Город уже закупил топливо и электрогенераторы.

«Они пойдут, в первую очередь, на школы, сады и больницы. Мы сделаем все зависящее от нас, чтобы в домах у киевлян было тепло. При этом просим всех подготовить теплые одеяла и теплую домашнюю одежду», — заявил Кличко.

Мэр спрогнозировал, что температура в жилье упадет на несколько градусов от нормы в +21.

«Может быть, будет 18 или 19 градусов», — заключил он.

Ранее британское издание The Wall Street Journal написало, что власти Украины с трудом находят денежные средства на оплату солдат территориальной обороны. Собираемые с населения налоги покрывают лишь 40% расходов государства, а 60% идет на оборону страны.