Володин назвал циничными заявления ряда стран о планах отказаться от российского газа

Решение России перестать поставлять газ в некоторые страны Европы было правильным, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что такие меры необходимо принимать в отношении недружественных государств.

Он также обратил внимание, что все больше стран договариваются с Россией об оплате газа в рублях. По мнению Володина, в Евросоюзе привыкли жить за счет других. Сначала за счет колоний, а теперь Россия должна их обогревать, написал политик в своем Telegram.

После этого, как подчеркнул спикер Госдумы, России начинают обещать, что через семь лет мы откажемся от российского газа. По его словам, такие заявления звучат цинично.

«Мы вправе ответить: „Зачем нам ждать? Если вы отказываетесь от стратегических отношений, проживите без России хотя бы один год“», — заключил он.

Ранее «Газпром» прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию. Власти стран отказались перейти на новую схему расчета в рублях. Накануне премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что оплата российского газа рублями нарушает введенные Евросоюзом санкции, поэтому чешская сторона на это не пойдет.