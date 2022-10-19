Володин предложил депутатам Госдумы взять шефство над военными городками | 360°

Общество 19 октября 2022, 22:58 Володин предложил депутатам Госдумы взять шефство над военными городками Спикер Госдумы Володин предложил депутатам помочь с решением проблем военных городков РИА «Новости»

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Депутаты Госдумы могут взять шефство над военными городками, чтобы помочь им решить проблемы в области здравоохранения, образования, культуры и благоустройства. Такое мнение высказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Его слова передал телеграм-канал Госдумы.

Часть пленарного заседания, которое состоялось 19 октября, было закрытым. Почти 2,5 часа депутаты обсуждали с замглавы Минобороны России Николаем Панковым мобилизацию, обеспечение военных, а также социальные гарантии.

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Володин поручил парламентариями контролировать реализацию частичной мобилизации в регионах. Он напомнил, что действовать надо согласно нормативным актам и законодательству. Кроме того, он предложил привлечь депутатов к решению проблем военных городков в России.

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Ранее спикер пообещал, что поступившие в приемную нижней палаты парламента обращения, связанные с нарушениями во время частичной мобилизации, будут оперативно обработаны. Он заверил, что в Госдуме никто не пройдет мимо проблем граждан.