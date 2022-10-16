Володин пообещал уделить приоритет обращениям о нарушениях при частичной мобилизации | 360°

Власть 16 октября 2022, 10:12 Поделиться Telegram

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Viber Володин пообещал уделить приоритет обращениям о нарушениях при частичной мобилизации Спикер ГД Володин: мимо проблем при частичной мобилизации никто проходить не будет РИА Новости

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что приемная нижней палаты российского парламента будет в приоритетном порядке рассматривать обращения россиян на нарушения при частичной мобилизации и реагировать на них. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Приемная Государственной Думы будет в приоритетном порядке рассматривать обращения и реагировать на них. Мимо проблем никто проходить не будет», — написал спикер Госдумы.

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Володин подчеркнул, что депутаты со своей стороны также окажут помощь. Для того, чтобы частичная мобилизация решила поставленные задачи и достигла своих целей будет сделано все возможное.

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Председатель Госдумы признал, что могут возникать разные ситуации. Он предложил сообщать ему о нарушениях в комментариях в Telegram-канале.

«Если вы столкнулись с нарушениями — обращайтесь. Можете писать в комментариях. Сообщения изучаются», — резюмировал Володин.

Он напомнил, что частичная мобилизация должна завершиться в течение двух недель. Володин обратил внимание на важность того, чтобы она прошла в соответствии с федеральными законами, указами Президента РФ, нормативными актами.

Объявленная в России частичная мобилизация постепенно завершается. Примерно через две недели процесс полностью прекратится. Такое заявление ранее сделал президент России Владимир Путин.

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