Волка-одиночку заметили в Большереченском заказнике. Выжить ему будет непросто

В Большереченском заказнике был замечен волк-одиночка. Причин, по которым он отбился от стаи, может быть несколько. Тем не менее люди опасаются, что животное погибнет от голода, если не оказать ему должную помощь. Видео, на котором изображен хищник, опубликовал Telegram-канал Babr Mash.

Одной из причин, по которой волк остался один, может быть болезнь. Однако судя по кадрам, выглядит он достаточно хорошо. Возможно, животное таким образом наказывает стая. Либо же оно позарилось на место вожака и проиграло.

Несмотря на то, что волк является хищником, поймать крупную дичь в одиночку ему будет достаточно сложно. А некрупные животные, те же зайцы и белки, в холодное время года ведут себя крайне осторожно, чтобы не стать добычей для изголодавшегося хищника.

Оказать какую-то помощь волку люди не смогут. Правила национального парка запрещают гражданам вмешиваться в жизнь обитателей. Остается надеяться, что животное сможет благополучно вернуться в стаю.

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