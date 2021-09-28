facebook_pixel
    28 сентября 2021, 14:29

    Лиса устроила переполох в Сретенском монастыре в центре Москвы

    Андрей Иванов

    Лиса устроила переполох на территории Сретенского монастыря в Москве. Спасатели никак не могут поймать испуганное животное. За помощью в экстренные службы обратились священники.

    Лиса устроила переполох в Сретенском монастыре в центре Москвы

    «С самого утра на территории Сретенского монастыря бегает лиса, после неудачных попыток отловить животное сотрудники монастыря вызвали спасателей. На место происшествия незамедлительно выехал аварийно-спасательный отряд. В настоящее время проводятся работы по излову животного», — рассказали изданию «Подъем» в пресс-службе столичного МЧС.

    По данным Telegram-канала Baza, лису ловят трое спасателей. Пока им не удалось этого сделать.

    Ранее в пресс-службе МВД по Красноярскому краю сообщили, что полицейские начали поиски убийцы лисы на острове Татышев. Неизвестный ранил животное, которое попыталось убежать. Мертвую лису нашли на тропинке около дороги, по которой ездят рабочие.