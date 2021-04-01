Волгоградскому патологоанатому дали 9 лет колонии за подмену печени роженицы

Дзержинский районный суд Волгограда отправил бывшего главврача Волгоградского областного патологоанатомического бюро Вадима Колченко на девять лет в колонию строгого режима. В 2017 году он и его подчиненные подменили печень умершей роженицы, чтобы не портить статистику.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 2,5 миллиона рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на семь лет», — сообщила объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

В январе 2017 года Колченко производил вскрытие тела женщины, которая умерла в послеродовом периоде. Чтобы не портить статистику материнской смертности в регионе, он и его подчиненные заменили гистологические образцы печени умершей на образцы печени другого человека с хроническим гепатитом. Это установило следствие.

Одну из подчиненных Колченко осудили на два года, другой дали полтора года условно. Муж умершей женщины Арам рассказал «360», что суд, на его взгляд, принял грамотное решение.

«Наконец-то восторжествовала справедливость. Очень приятно, что можно все-таки правды у нас добиться, пусть и таким громадным трудом», — поделился собеседник.

Арам поблагодарил суд, журналистов и людей, которые поддерживали.