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    18 марта 2021, 16:23

    Волгоградец добился суда над патологоанатомом за подмену органов жены. У нее нашли мужскую печень

    Дарья Новая, Екатерина Шамина

    Бывшего главврача Волгоградского областного патологоанатомического бюро Вадима Колченко могут посадить на 14 лет за подмену органов умершей роженицы. Женщина скончалась спустя две недели после родов, но в материалах экспертизы значилась печень мужчины.

    Волгоградец добился суда над патологоанатомом за подмену органов жены. У нее нашли мужскую печень

    16 марта в Дзержинском суде Волгограда начались прения сторон по делу в отношении бывшего главного патологоанатома области Вадима Колченко и двух его подчиненных. По делу обвиняемыми проходят также заведующая отделением Наталия Герасименко и врач-патологоанатом Екатерина Черкасова. Им грозит по три года колонии.

    Всех медиков обвиняют в служебном подлоге и превышении должностных полномочий. По данным следствия, в 2017 году они, чтобы не портить статистику материнской смертности, подменили и приобщили к материалам вскрытия тела роженицы Елены Мачкалян образцы печени человека, болевшего аутоиммунным гепатитом. В справке о смерти они указали как причину именно это заболевание.

    «По версии следствия и государственного обвинения, в конце января 2017 года руководитель ГБУЗ „ВОПАБ“ после вскрытия трупа 28-летней женщины, скончавшейся в послеродовом периоде от бактериально-вирусной инфекции и отека головного мозга, дал указание исполняющему обязанности заведующего консультативного отделения и врачу-патологоанатому уничтожить вирусологические образцы тканей органов умершей», — сообщила Оксана Черединина, старший помощник прокурора Волгоградской области.

    Волгоградец добился суда над патологоанатомом за подмену органов жены. У нее нашли мужскую печень | Изображение 1Источник фото: из личного архива Арама Мачкаляна

    Колченко арестовали три года назад по другому делу. С февраля 2017 года по май 2018 года он получил от санитаров взятки на общую сумму порядка 600 тысяч рублей. Деньги он брал за отказ от проверок и привлечения к ответственности сотрудников морга, которые за отдельную плату готовили умерших к погребению.

    Всего на бывшего главврача Волгоградского областного патологоанатомического бюро заведено четыре уголовных дела. Приговор Колченко объявят 31 марта.

    С чего все началось

    В январе 2017 года у 27-летней беременной Елены Мачкалян поднялась высокая температура. Ее муж Арам вызвал скорую, и девушку с признаками вирусного заболевания госпитализировали в больницу города Волжский. В течение трех дней у нее не опускалась температура ниже 40, открылось внематочное кровотечение. Было принято решение перевести Елену в Волжский перинатальный центр. Однако оставлять беременную девушку у себя врачи центра не стали, через несколько дней они отправили ее обратно.

    Ее отправили в городскую больницу со словами: «Лечи свой грипп и возвращайся к нам рожать». В больнице у нее начались роды, необходима была вновь госпитализация в перинатальный центр, куда она поступила уже на второй стадии родов

    Арам Мачкалян.

    Ребенок погиб, а Елена на операционном столе потеряла больше четырех литров крови, впала в глубокую кому, а через две недели скончалась.

    Когда в перинатальном центре собрался консилиум врачей комитета по здравоохранению, девушке были поставлены посмертно диагнозы аутоиммунный гепатит, ДВС-синдром и ОРВИ средней тяжести. Арам тогда удивился, потому что на тот момент он знал только о почечно-печеночной недостаточности и отеке головного мозга.

    Секреты патологоанатомов

    В марте 2017 года Арам получил свидетельство о смерти, в котором основным заболеванием был аутоиммунный гепатит. При этом нигде в справке не было указано, что Елена была роженицей. Во время расследования Следственный комитет обнаружил, что образцы печени, которые были прикреплены к материалам вскрытия, принадлежали мужчине.

    «После этого возбудили несколько уголовных дел на патологоанатомов, которые внесли неверные сведения в официальные документы. Через полгода мне все-таки выдали справку, после всех экспертиз и разбирательств, где было указано, что Лена — роженица», — сказал Арам.

    Араму пришлось обратиться к главе СК Александру Бастрыкину, чтобы расследование пошло быстрее. В результате дело было поручено заместителю председателя Следственного комитета Игорю Краснову, ныне генпрокурору России. В Санкт-Петербурге было сделано несколько экспертиз, после которых выяснилось, что если бы врачи Волжского перинатального центра сделали все вовремя, то и ребенок, и его мама были бы живы.

    У Елены осталась дочь Анастасия. Арам признается, что только ради нее находит силы идти в этом деле до конца.