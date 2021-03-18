Волгоградец добился суда над патологоанатомом за подмену органов жены. У нее нашли мужскую печень

Бывшего главврача Волгоградского областного патологоанатомического бюро Вадима Колченко могут посадить на 14 лет за подмену органов умершей роженицы. Женщина скончалась спустя две недели после родов, но в материалах экспертизы значилась печень мужчины.

16 марта в Дзержинском суде Волгограда начались прения сторон по делу в отношении бывшего главного патологоанатома области Вадима Колченко и двух его подчиненных. По делу обвиняемыми проходят также заведующая отделением Наталия Герасименко и врач-патологоанатом Екатерина Черкасова. Им грозит по три года колонии.

Всех медиков обвиняют в служебном подлоге и превышении должностных полномочий. По данным следствия, в 2017 году они, чтобы не портить статистику материнской смертности, подменили и приобщили к материалам вскрытия тела роженицы Елены Мачкалян образцы печени человека, болевшего аутоиммунным гепатитом. В справке о смерти они указали как причину именно это заболевание.

«По версии следствия и государственного обвинения, в конце января 2017 года руководитель ГБУЗ „ВОПАБ“ после вскрытия трупа 28-летней женщины, скончавшейся в послеродовом периоде от бактериально-вирусной инфекции и отека головного мозга, дал указание исполняющему обязанности заведующего консультативного отделения и врачу-патологоанатому уничтожить вирусологические образцы тканей органов умершей», — сообщила Оксана Черединина, старший помощник прокурора Волгоградской области.

Источник фото: из личного архива Арама Мачкаляна

Колченко арестовали три года назад по другому делу. С февраля 2017 года по май 2018 года он получил от санитаров взятки на общую сумму порядка 600 тысяч рублей. Деньги он брал за отказ от проверок и привлечения к ответственности сотрудников морга, которые за отдельную плату готовили умерших к погребению.

Всего на бывшего главврача Волгоградского областного патологоанатомического бюро заведено четыре уголовных дела. Приговор Колченко объявят 31 марта.

С чего все началось

В январе 2017 года у 27-летней беременной Елены Мачкалян поднялась высокая температура. Ее муж Арам вызвал скорую, и девушку с признаками вирусного заболевания госпитализировали в больницу города Волжский. В течение трех дней у нее не опускалась температура ниже 40, открылось внематочное кровотечение. Было принято решение перевести Елену в Волжский перинатальный центр. Однако оставлять беременную девушку у себя врачи центра не стали, через несколько дней они отправили ее обратно.

Ее отправили в городскую больницу со словами: «Лечи свой грипп и возвращайся к нам рожать». В больнице у нее начались роды, необходима была вновь госпитализация в перинатальный центр, куда она поступила уже на второй стадии родов Арам Мачкалян.

Ребенок погиб, а Елена на операционном столе потеряла больше четырех литров крови, впала в глубокую кому, а через две недели скончалась.

Когда в перинатальном центре собрался консилиум врачей комитета по здравоохранению, девушке были поставлены посмертно диагнозы аутоиммунный гепатит, ДВС-синдром и ОРВИ средней тяжести. Арам тогда удивился, потому что на тот момент он знал только о почечно-печеночной недостаточности и отеке головного мозга.

Секреты патологоанатомов

В марте 2017 года Арам получил свидетельство о смерти, в котором основным заболеванием был аутоиммунный гепатит. При этом нигде в справке не было указано, что Елена была роженицей. Во время расследования Следственный комитет обнаружил, что образцы печени, которые были прикреплены к материалам вскрытия, принадлежали мужчине.

«После этого возбудили несколько уголовных дел на патологоанатомов, которые внесли неверные сведения в официальные документы. Через полгода мне все-таки выдали справку, после всех экспертиз и разбирательств, где было указано, что Лена — роженица», — сказал Арам.

Араму пришлось обратиться к главе СК Александру Бастрыкину, чтобы расследование пошло быстрее. В результате дело было поручено заместителю председателя Следственного комитета Игорю Краснову, ныне генпрокурору России. В Санкт-Петербурге было сделано несколько экспертиз, после которых выяснилось, что если бы врачи Волжского перинатального центра сделали все вовремя, то и ребенок, и его мама были бы живы.

У Елены осталась дочь Анастасия. Арам признается, что только ради нее находит силы идти в этом деле до конца.