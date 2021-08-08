Вокруг поселков в Якутии начнут вырубать леса, чтобы спасти их от огня

Глава Якутии Айсен Николаев поручил очистить от деревьев все минерализованные полосы вокруг поселков, которым угрожают пожары. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики. Сейчас под угрозой находятся 12 населенных пунктов.

Накануне огонь от лесных пожаров перекинулся на село Бясь-Кюель. Людей эвакуировали. В опасности также находится село Кептин, расположенное в этом же районе.

По словам начальника Якутской базы авиационной охраны лесов Владимира Леонова, накануне некоторые лесные пожары прошли расстояние от 40 до 130 километров. Сегодня вертолеты Ми-8 с водосливным устройством будут работать на тушении лесных пожаров на территории сел Кюерелях, Ытык-Кюель, Кылайы. Еще один вертолет находится в Верхневилюйском районе. В Мирном районе будут работать самолеты Бе-200.

По прогноз, порывистый ветер ожидается на западе Якутии. В связи с этим будет усилена работа в вилюйской группе районов. Под особый контроль также взяли Мегино-Кангаласский район, где есть потенциально опасные очаги.

В пострадавшем от огня Бясь-Кюеле продолжают работать сводный инженерный отряд Восточного военного округа. Сегодня ночью им доставят 10 транспортеров-тягачей МТ-ЛБ, два путепрокладчика БАТ-2, три автомашины «Урал» и два КамАЗа.

Все жители Бясь-Кюеля получат компенсации. Единовременные выплаты в размере 30 тысяч рублей начнут начислять с понедельника. Детей из сгоревшего села отправят в оздоровительные лагеря. Пожилые люди смогут поехать в санатории.