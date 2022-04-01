Военный эксперт заявил об угрозе для россиян со стороны украинских диверсантов

Угроза диверсий со стороны Украины грозит прежде всего семи приграничным регионам России — от Краснодарского края до Брянской области. Об этом «360» заявил военный эксперт и заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

Он напомнил, что 1 апреля губернатор Белгородской области заявил об ударе двух вертолетов ВСУ по нефтебазе, что привело к серьезному пожару.

«Нам надо учитывать тот факт, что с 2014 года СБУ хвасталась тем, что готовятся и действуют на территории России разведывательные группы, что есть спящие ячейки, что есть схроны с оружием. Конечно же, наши органы все заявления проверяли, вскрывали, ловили», — отметил Кошкин.

Россия, добавил он, приняла большой поток беженцев, среди которых украинские спецслужбы тоже могли разместить диверсантов. Кошкин подчеркнул, что сейчас сотрудникам органов, отвечающих за безопасность россиян, нужно очень тщательно выполнять все свои обязанности, чтобы пресекать любые попытки диверсий со стороны нынешней украинской власти.

Нефтебаза в Белгороде загорелась после ракетного удара с двух украинских вертолетов. По последним данным, пожар удалось локализовать и сократить площадь горения. На месте продолжают работать пожарные.