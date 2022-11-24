Эксклюзив 24 ноября 2022, 12:12 Военные преступления требуют мести. На казни российских солдат призвали жестко ответить Политолог Марков: Россия должна отомстить за расстрелянных военнопленных РИА «Новости»

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Запад полностью контролирует Украину, он же дал ей полный карт-бланш на совершение варварских преступлений, геноцида и пыток, заявил в беседе с «360» политолог Сергей Марков. На фоне этого не стоит ожидать какого-то осуждения западных стран по поводу расстрелов ВСУ российских военнопленных. Вместо этого России нужно отомстить, убежден он.

«Запад контролирует украинский режим, он дал ему карт-бланш на преступления и вообще на геноцид, расстрелы и убийство. Для того чтобы себя оправдать, Запад придумывает массовые фейки о якобы российских военных преступлениях, создает эти фейки просто в огромных объемах, типа Бучи и так далее», — подчеркнул собеседник «360».

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Марков также обратил внимание, что в ряде стран считают нормальными поступки ВСУ и подобный способ ведения боевых действий. Сильные убивают — логика такая, пояснил он.

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По мнению политолога, России нужно очень четко заявить, что за убитых военнопленных последует месть.

«И вот массированные удары по энергоструктуре — это месть за это убийство. Вот так все поймут, все воспримут, скажут: „Правильно“», — заключил политолог.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ ожидает от международных организаций принципиальных оценок о несоблюдении Украиной гуманитарного права.