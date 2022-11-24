Мир 24 ноября 2022, 02:04 Небензя призвал дать принципиальную оценку свидетельствам пыток и казней со стороны боевиков ВСУ Постпред Небензя: Россия ожидает принципиальных оценок свидетельств казней со стороны ВСУ РИА «Новости»

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Россия ожидает от международных организаций принципиальных оценок о несоблюдении Украиной гуманитарного права. С таким заявлением выступил на заседании Совбеза ООН постпред России при ООН Василий Небензя.

«Сотрудники СК проводят проверки, но мы ожидаем и от международного сообщества, и от международных правозащитных организаций принципиальных оценок несоблюдения Киевом его обязательств в области международного гуманитарного права», — отметил он.

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Срочное заседание Совбеза ООН по Украине началось 24 ноября в 00:00 по московскому времени. Украинскую сторону представляет президент страны Владимир Зеленский по видеосвязи, сообщил «Царьград».

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Украинский лидер пригласил специалистов ООН приехать на объекты критически важной инфраструктуры страны. По его мнению, эксперты должны оценить их состояние лично.

Сирены включили 23 ноября по всей территории Украины. Взрывы на объектах инфраструктуры наблюдались в Киеве, Львове, Одессе, Николаеве и других городах страны. Большинство местных жителей остались без света. Также от энергосистемы в аварийном режиме пришлось отключить несколько атомных электростанций.