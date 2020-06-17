Военные из 12 стран приехали в Россию. Они примут участие в параде Победы

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 24 июня. В Россию для участия в торжественном шествии по Красной площади уже прибыли военные 12 стран.

Командовать парадом на главной площади России будет главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генерал армии Олег Салюков. Он рассказал газете «Красная звезда», из каких государств приехали военнослужащие.

«К нам уже прибыли военнослужащие из 12 стран», — отметил он, добавив, что большинство из них принимали участие в репетиции парада 15 июня, прошедшей в Алабино.

В Россию, по словам Салюкова, приехали военнослужащие Азербайджана, Армении и Белоруссии. На Красную площадь вместе с российскими военными выйдут их коллеги из Казахстана, Киргизии, Китайской Народной Республики, Молдовы и Монголии. Прибыли гости из Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

«Есть некоторые особенности при прохождении торжественным маршем у представителей Китая и Сербии, но это не мешает им пройти под наши марши в исполнении сводного духового оркестра», — заключил Олег Салюков.

По его словам, на репетициях все иностранные парадные расчеты показали достойный уровень подготовки.

Первую ночную репетицию парада Победы проведут Красной площади в ночь на 18 июня, генеральная запланирована на 20-е число.