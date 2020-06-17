Первая ночная репетиция парада Победы пройдет на Красной площади 18 июня

В четверг, 18 июня на Красной площади состоится первая ночная репетиция Парад Победы. Его проведение из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа было перенесено с 9 мая на 24 июня.

Как стало известно РИА «Новости», после ночной репетиции будет проведена генеральная, уже назначенная на 20 июня.

В этом году во время парада на Красную площадь выйдут свыше 13 тысяч военнослужащих. В шествии примет участие механизированная колонна, в которую войдут 234 единицы военной техники, которые представят 23 типа образцов новых и модернизированных боевых машин. Зрители увидят танки, боевые машины пехоты, реактивную систему залпового огня «Торнадо-С», тяжелую огнеметную систему ТОС-2, зенитную ракетную систему С-300В4 и береговой ракетный комплекс «Бал».

В нее над Красной площадью пролетят 75 самолетов и вертолетов. Свое участие в параде подтвердили представители нескольких зарубежных делегаций.

Первая пешая репетиция парада состоялась в Москве 14 июня.