Общество 01 августа 2023, 21:36 МВД заявило о рекордной выдаче российских паспортов МВД: выдача российских паспортов выросла на рекордные 46% в I полугодии РИА «Новости»

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Выдача российских паспортов за период с января по июнь 2023 года выросла на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные следуют из миграционной статистики МВД России, опубликованной на сайте ведомства. Показатель оказался рекордным с 2016 года. Именно тогда министерство начало публиковать такие данные.

За первые шесть месяцев текущего года внутренний паспорт России получили свыше пяти миллионов человек, годом ранее это показатель составлял 3,4 миллиона человек.

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Демограф Алексей Ракша в разговоре с RTVI допустил, что причины такого прироста не связаны с демографией. Он отметил, что на динамике показателей сказалось то, что жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей стали массово получать паспорта России.

За первые шесть месяцев прошлого года загранпаспорта оформили 2,5 миллиона человек. В период с января по июнь 2023 года загранпаспорт получили 2,8 миллиона человек. В годовом выражении это на 14% больше.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон, который дает россиянам возможность оформить абхазское гражданство без отказа от основного. Жители Абхазии аналогично получат право на гражданство РФ как второго.