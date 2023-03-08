Общество 08 марта 2023, 11:53 Военная медсестра рассказала, как приходилось работать под огнем ВСУ Военная медсестра Касымжанова: приходилось работать под огнем противника в зоне СВО

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Российские медики наряду с военными находятся на передовой и, несмотря на обстрелы, продолжают нести свою службу. Военная медсестра Ирина Касымжанова в беседе с «Лента.ру» рассказала, как оказывают помощь раненым российским солдатам.

«Мы проводили первичную хирургическую обработку ран, накладывали лигатуры для перевязки кровеносных сосудов и отправляли пациентов дальше в госпитали. Мы были первыми, к кому попадали раненые», — рассказала Касымжанова.

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По ее словам, зачастую им приходится сталкиваться с очень серьезными ранениями. Она вспомнила, как бойцы теряли много крови из-за попадания осколка в живот, а медикам не передовой приходилось быстро дать наркоз раненому, открыть живот, зажать кровоточащий сосуд, затем зашить рану и отправить бойца в госпиталь.

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Она также сообщила, что ВСУ точно также охотятся за военными медиками, как и российскими солдатами.

Их труд высоко оценил президент РФ Владимир Путин в своем поздравлении с Международным женским днем. Глава государства отметил, что отвага, решительность женщин-военнослужащих, медсестер, врачей поражают даже самых суровых мужчин.