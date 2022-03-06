Воду, крупы, консервы и сладости. Минобороны сообщило о доставке 130 тонн гуманитарной помощи в ЛНР

Более 130 тонн гуманитарной помощи доставили из Ростова-на-Дону в Луганск для поддержки местных жителей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Людям привезли бутилированную питьевую воду, крупы, мясные и рыбные консервы, кондитерские и хлебобулочные изделия, сладости и конфеты.

«Гуманитарная помощь будет оказана жителям освобожденных районов, нуждающимся и пострадавшим от боевых действий», — рассказали в ведомстве.

Ранее о доставке гуманитарной помощи в Донбасс сообщило МЧС РФ. По данным министерства, в состав гуманитарной колонны вошли 33 машины и 55 спасателей, они выехали 6 марта из Ростовской области в Луганскую и Донецкую народные республики. Общий вес гуманитарного груза составил около 300 тонн.