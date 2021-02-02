Водительские права предложили приравнять в России к паспорту

«В целях совершенствования порядка проведения упрощенной идентификации клиента — физического лица <…> законопроектом предлагается установить возможность использования в таком качестве номера водительского удостоверения», — сказано в пояснительной записке.

По словам министра экономического развития РФ Максима Решетникова, права станут отличной альтернативой СНИЛС и ИНН, которые не всегда есть под рукой. Об этом написал портал Lenta.ru.

Проект предлагает повысить лимиты для обязательной идентификации операций при приеме от клиентов — физических лиц «страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортных средств и договору добровольного страхования транспортного средства» с 15 тысяч рублей до 40 тысяч рублей.

Изменения могут внести в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, которые получены преступным путем, и финансированию терроризма». Автором законопроекта стало правительство.

Поправки в этот же закон вступили в силу в РФ в начале года. Они предусматривают ужесточение контроля за операциями с наличными на сумму от 600 тысяч рублей, обязательный контроль почтовых переводов на сумму более 100 тысяч рублей, а также возврат средств со счетов операторов связи на такую же же сумму.