Россиянам объяснили новые правила контроля за оборотом наличных

В организации рассказали, что банки по действующему законодательству передают информацию об операциях, подлежащих обязательному контролю, в Росфинмониторинг «без возложения каких-либо дополнительных обязанностей на их клиентов».

«В этой связи вступление в силу указанных поправок не повлечет изменения модели отношений клиентов с банками и иными уполномоченными организациями, поскольку подавляющее большинство указанных операций носит законный характер», — сказан в сообщении службы.

В Росфинмониторинге подчеркнули, что установленные ранее пороговые суммы информирования по операциям не изменятся. Это касается трех миллионов рублей по операциям, которые связаны со сделками с недвижимым имуществом, и 600 тысяч рублей по иным отдельным операциям.

Новые правила контроля за операциями с наличными деньгами и безналичными расчетами вступили в силу в России в силу 10 января. Теперь под особым вниманием оказались почтовые переводы и возврат средств со счета мобильного телефона на суммы свыше 100 тысяч рублей.