Водителям рассказали, когда следует переходить на зимнюю резину | 360°

Общество 22 октября 2022, 04:31 Водителям рассказали, когда следует переходить на зимнюю резину Автоэксперт Константинов посоветовал россиянам не покупать подержанную зимнюю резину РИА "Новости"

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Российским водителям следует менять летнюю резину на зимнюю накануне первых заморозков или когда средняя температура воздуха составляет ниже +5 градусов, заявил «Прайму» директор по сервису одного из подразделений АГ «Авилон» Павел Константинов.

Некоторые автомобилисты переходят на зимнюю резину в начале октября, когда еще достаточно тепло. Однако «переобувание» зависит от температуры воздуха, отметил специалист. Он порекомендовал не покупать подержанные шины.

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Нельзя пытаться экономить на шинах, поскольку это чревато дорожно-транспортными происшествиями. Безопасность водителя и его пассажиров намного дороже покрышек, резюмировал он.

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