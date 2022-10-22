Водителям рассказали, когда следует переходить на зимнюю резину | 360°

22 октября 2022, 04:31
Водителям рассказали, когда следует переходить на зимнюю резину
Автоэксперт Константинов посоветовал россиянам не покупать подержанную зимнюю резину
Российским водителям следует менять летнюю резину на зимнюю накануне первых заморозков или когда средняя температура воздуха составляет ниже +5 градусов, заявил «Прайму» директор по сервису одного из подразделений АГ «Авилон» Павел Константинов.
Некоторые автомобилисты переходят на зимнюю резину в начале октября, когда еще достаточно тепло. Однако «переобувание» зависит от температуры воздуха, отметил специалист. Он порекомендовал не покупать подержанные шины.«Важно понимать, что колеса — это единственная деталь, соединяющая автомобиль с дорожным полотном», — пояснил Константинов.
Реклама
Нельзя пытаться экономить на шинах, поскольку это чревато дорожно-транспортными происшествиями. Безопасность водителя и его пассажиров намного дороже покрышек, резюмировал он.
Реклама
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на следующей неделе ожидается резкое похолодание в столичном регионе.
Погода
Реклама
Реклама