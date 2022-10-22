Москвичей предупредили о резком похолодании | 360°

Общество 22 октября 2022, 03:29 Москвичей предупредили о резком похолодании Гидрометцентр России: Москву ждет резкое похолодание РИА "Новости"

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В столичном регионе на следующей неделе наступит резкое похолодание, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в эфире радиостанции Говорит Москва.

По его словам, в ночное время суток столбики термометров опустятся до –5 градусов. Со вторника на почве прогнозируются заморозки. Днем воздух прогреется до +5 градусов. На севере Московской области температура составит +2 градуса, в южной — +7 градусов.

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Вильфанд отметил, что при такой погоде «поневоле начинаешь ежиться». Однако во второй половине недели температурный режим немного стабилизируется.

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До этого специалист «Фобоса» Евений Тишковец предсказал переход к «глубокой» осени в Москве. Аналогичная погода установится и в Петербурге. Жителей Северной столицы ждут небольшие дожди и понижение температуры воздуха.

Ранее метеоролог Александр Шувалов предупредил москвичей о проливных дождях 23 октября.