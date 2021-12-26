Дистанция в секундах, трос и лопата. Как водителю подготовиться к езде в снег и гололед

Зимой в условиях гололедицы и метели количество ДТП увеличивается в разы. Машины заносит на дорогах, на трассах происходят массовые аварии. Как вести себя за рулем, чтобы снизить риск ЧП, рассказал «360» автоэксперт Петр Баканов.

Рывковый трос, фонарик и доширак

«Первое, что нужно сделать, если мы говорим о езде на дальние расстояния, например, между городами, в сложных погодных условиях, <…> [взять с собой] хороший рывковый трос. Не буксировочный, который кладут в наборы автомобилиста, он для этого не предназначен. Нужна динамическая стропа. Она стоит буквально пару тысяч рублей и позволит в случае, если машину занесет, выдернуть ее другим автомобилем без повреждений. Она очень эластичная и хорошо тянется», — рассказал специалист.

Помимо этого, в минимальный дорожный набор нужно положить лопату, чтобы в случае чего можно было откопать машину из снега. Третье — это дополнительная канистра с топливом. Чтобы, если водитель ждет, например, эвакуатор, он мог делать это с молотящим мотором. А если дело совсем труба, можно его использовать для розжига костра, пояснил Баканов.

Также он посоветовал взять с собой фонарик, запас быстрорастворимой еды, дополнительную теплую куртку, штаны, даже валенки. Важно не забыть и провода для прикуривания.

Дистанцию считаем в секундах

Баканов напомнил, что зимой свойства сцепления шин с дорожной поверхностью ухудшаются, а реакции машины увеличиваются. Поэтому за рулем нужно делать на это поправку. Какой-то оптимальной безопасной скорости, по его мнению, для езды зимой нет. Занести машину может и на 40 километрах в час. Гораздо важнее быть максимально собранным и внимательным, держать увеличенную дистанцию.

Ее можно определить методом измерения в секундах. Он самый надежный. Это выглядит следующим образом: когда водитель видит, что впереди идущая машина поравнялась с каким-то объектом, например, столбом или дорожным знаком, он считает время, пока достигнет этого объекта. Минимальное безопасное расстояние, по словам Баканова, составляет три секунды.

То есть впереди машина резко тормозит — прошла секунда. Вы это заметили, нажали на педаль тормоза. Пока исполнительные механизмы пришли в действие, пока при гидросистеме прокачались тормозная жидкость и прижала колодки — это вторая секунда. И третья — это уже начало вашего торможения Петр Баканов автоэксперт.

Он подчеркнул, что на зимней дороге таких секунд должно быть пять или больше, а также обратил внимание, что в сложных погодных условиях водитель должен держать руль двумя руками, потому что расслабленное состояние может стоить очень дорого.

В кресле нужно сидеть с полусогнутыми руками и ногами, чтобы в любой момент развить на руле максимальное усилие. На вытянутых руках это сделать не получится. Индикатором того, что водитель сидит неправильно, служит то, что при прохождении каких-либо поворотов или маневрировании во дворах он начинает отрывать спину от спинки сиденья.

Важно не забывать чистить фары и залить нормальную стеклоомывающую жидкость. На дороге, заметив, что впереди идущая машина стала тормозить или тормозят несколько автомобилей в правом и левом рядах, нужно тоже начать сбрасывать скорость, потому что, вероятнее всего, впереди какое-либо препятствие или затор.

Внимание, поворот!

Самое опасное, как подчеркнул Баканов, — это прохождение поворотов. При ошибке при прохождении правого поворота машину выносит на встречку, при левом повороте, как правило, — на обочину.

«Всегда проходим их на загруженных колесах, то есть их нужно посильнее прижать к дороге. Либо сбросом газа, либо нажатием на педаль тормоза. Во время поворота, если вы начинаете притормаживать или сбрасывать газ, значит, скорость превышена — все повороты надо проходить на ровном газе или с ускорением», — рассказал специалист.

По мнению Баканова, зимой число ДТП увеличивается и на фоне дорожных условий. Трассы не всегда успевают оперативно почистить, а машины накатывают на нем еще более скользкое покрытие.

«Водители наши в большинстве своем не ждут беды и думают, что с ним все будет хорошо. Обычно расслабленно ведут машину, плохо ориентируются по сторонам и забывают о том, что в такую погоду нужно удвоено контролировать свои действия. Бывает, люди все равно отвлекаются на телефон, а в это время впереди кто-то резко тормозит. Вот они и догнали друг друга», — заметил эксперт.

В случае массовых ДТП на одном участке трассы, вероятно, были виной именно дорожные условия, серьезный гололед. «Один столкнулся, второй не успел увернуться — и начинается такой паровозик, либо там серьезный гололед», — пояснил он.

Баканов еще подчеркнул, что водитель всегда — а зимой особенно — должен быть внимательным за рулем, не отвлекаться от дороги и понимать физику машины.