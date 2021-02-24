Водителя автобуса наградят за спасение людей из горящего ТЦ на Алтае

Водитель, подогнавший свой автобус к окнам горящего ТЦ «Ткацкий-1» в Горно-Алтайске, получит награду. Благодаря его действиям местные жители спаслись. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Республике Алтай.

Когда возник пожар, то находившиеся в торговом центре люди подошли к окнам второго этажа. В это время мимо проезжал пассажирский автобус ПАЗ. Водитель, увидев в окнах людей, подогнал автобус туда и таким образом спас людей.

«Люди с его помощью просто вышли из окон на крышу автобуса. Пока мы не можем уточнить, сколько людей таким образом выбрались, но обязательно отметим действия водителя наградой», — заявили в ведомстве.

Пожар в торговом центре «Ткацкий-1 начался в Горно-Алтайске в 06:30 по московскому времени. Спасатели выехали на место ЧП и уже в 07:52 по мск потушили огонь на площади тысяча «квадратов». Большая часть посетителей и работников ТЦ самостоятельно выбрались из здания, еще 13 людей вынесли оттуда спасатели. Пострадавших нет. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.