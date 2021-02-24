Крупный пожар произошел в торговом центре Горно-Алтайска. Видео

В Горно-Алтайске рано утром произошел пожар в торговом центре «Ткацкий-1». Людям пришлось выпрыгивать из окон второго этажа, чтобы спастись.

В социальных сетях вложили видео, где люди эвакуируются из торгового центра. Многие сначала подумали, что тревога учебная.

«Возгорание произошло в торговом центре „Ткацкий-1“. На тушение пожара, площадь которого составила одну тысячу квадратных метров, задействовано максимальное количество сил и средств — две пожарные части Горно-Алтайска и пожарная часть Маймы. Пожар локализован», — сообщили «360» в пресс-центре МЧС региона.

В МЧС отметили, что люди из торгового центра эвакуировались самостоятельно. Всего в здании на момент возгорания были 13 человек. Никто не пострадал.

Людям эвакуироваться со второго этажа помог водитель автобуса. Он залез на крышу машины и спускал их по лестнице.

В МЧС отметили, что пожарные делают все, чтобы не допустить распространения огня.