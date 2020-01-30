Водители скорых на Урале отменили забастовку и пришли к компромиссу

Забастовки водителей скорой помощи в Екатеринбурге не будет. Им удалось договориться с работодателем после встречи с прокурором. Все автомобили трех подстанций выйдут на линию в ночь на 1 февраля.

Компания «Феникс-Логистика» все-таки предложила водителям нормальные трудовые договоры, официальное трудоустройство и соцпакет. От идеи с ИП работодатель отказался, рассказал в Instagram один из водителей Аркадий Скоровозов.

«Мы пришли к общему знаменателю с „Феникс-Логистика“. Нам предложили нормальные трудовые договоры. <…> Все автомобили трех подстанций выйдут на линию в ночь с 31 января на 1 февраля. <…> Скорая помощь будет работать в штатном режиме», — поделился мужчина, поблагодарив всех за оказанную поддержку.

Скоровозов добавил, что водители встретились с «главным прокурором Екатеринбурга». В надзорном ведомстве пообещали, что будут пристально наблюдать за ситуацией.

«Все машинки выедут на работу и будут на страже вашего здоровья», — подытожил водитель.

В беседе с порталом JustMedia Аркадий уточнил, что водителям по-прежнему будут платить около 20 тысяч за семь смен. Через месяц руководство «Феникс-Логистика» обсудит с сотрудниками индексацию зарплаты.

Директор компании Евгений Фридман добавил, что состав бригад все же обновят. За несколько дней забастовки набрали около 10 человек. После достижения договоренности набор новых кадров приостановили.

Причиной забастовки водителей скорых в Екатеринбурге стал переход на аутсорсинг к новой компании-подрядчику. Людям предложили оформиться как индивидуальным предпринимателям или самозанятым — с меньшим заработком и без каких-либо социальных гарантий.