Водители скорых на Урале откажутся работать из-за низкой зарплаты. Но их маленький бунт не заметят

В Екатеринбурге готовится забастовка водителей скорой помощи. Сотрудникам трех подстанций предложили оформиться как ИП — с меньшим заработком, без больничных и оплачиваемых отпусков. Люди не согласились, они и так получали по 22 тысячи в месяц. Работодатель ответил, что наберет новых, а местные власти фактически закрыли на конфликт глаза.

В ночь на 1 февраля 67 водителей с трех подстанций скорой помощи Екатеринбурга не выйдут на работу. Как написал на Рikabu один из них, под ником Skorovo3, три городские подстанции находятся на аутсорсе. Прежний концессионер платил 22-23 тысячи рублей в месяц, оплачивал отпуска и больничные. С февраля работодателем станет пермская «Феникс-Логистика». Ее руководство предложило водителям стать ИП или самозанятыми. Зарплата, соответственно, упадет, оплачивать больничные и отпуска никто не будет.

Водитель Александр рассказал kр.ru, что им предложили увеличить зарплату до 30 тысяч в месяц. Но после всех выплат на руки получалось бы меньше, чем раньше. Люди готовы работать даже как ИП, если зарплату увеличат до 50 тысяч. Но руководство не соглашается.

В беседе с e1.ru владелец «Феникс-Логистики» Евгений Фридман рассказал несколько иную версию событий. Водителям предложили работать по прежней схеме со старыми зарплатами. А на вопрос о прибавке предложили оформить самозанятость.

«За год они заработают больше, тут и отпускные, которых, как они говорят, нет, и больничные. Если водитель приходит болеть — нам такой водитель, грубо говоря, не нужен, который будет постоянно болеть. Мы это все озвучили, они сказали, что хотят 25 тысяч получать, но на трудовых договорах», — сказал бизнесмен.

Аутсорс скорых — плохой опыт

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин, узнав о проблемах водителей, приехал в Екатеринбург вместе с коллегой Андреем Альшевских. По данным Горздрава, город будет платить концессионеру 3685 рублей в час за машину. Водитель будет получать всего лишь 145. Это меньше, чем в Екатеринбурге получают таксисты из небольших компаний.

О «Феникс-Логистике» он знает не понаслышке. Раньше компания работала в Перми, где люди также бастовали. А в Копейске Челябинской области водители жаловались, что не получают зарплату и деньги на топливо. Урегулировать ситуацию смог новый губернатор — он отказался от системы аутсорсинга скорой помощи и вернул все, как было раньше. Решить проблему в Екатеринбурге, убежден депутат, можно только таким же образом.

Ионин не исключил, что у «Феникса» есть высокий покровитель, который помогает заходить и работать в регионах. А водители скорых и так получают маленькие зарплаты, чтобы их еще урезали.

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман отметил, что на посту главы был против аутсорсинга в скорой. Город с этой функцией справляется, способен покупать машины, обслуживать подстанции, машины. И передавать важнейший момент жизнеобеспечения в частные руки нельзя. Проблемы водителей с концессионерами, добавил он, назрели давно. Но сейчас, когда людей переводят на «скотские условия», городским властям пора вмешаться.

«Город должен распределить водителей по подстанциям, докупить машины. Но у города забрали все полномочия, касающиеся медицины. Это сейчас прерогатива региона. Самоуправление находится в подавленном состоянии, и принимать какие-то решения им достаточно сложно», — пояснил он.

Источник фото: РИА «Новости»

Вмешательство города

Разрешить ситуацию способен глава Екатеринбурга Александр Высокинский, но никаких действий он пока не предпринимает. К слову, от беседы с «360» градоначальник отказался.

А в Минздраве не стали разговаривать с депутатами. Региональный министр Андрей Цветков уехал открывать ФАП, заместители тоже куда-то разъехались. Парламентарии уже отправили депутатский запрос земляку — главе Минздрава Михаилу Мурашко. Ближайшее время обратятся к губернатору Свердловской области.

«Вопрос будет разрешаться после вмешательства федерального министра здравоохранения и губернатора. К сожалению, на местном уровне, похоже, все как-то пытаются заболтать, замолчать, убедить людей. Но надо же и обратную сторону обсуждать. А то просто говорят: „Этого не делайте и терпите“», — заключил Ионин.

Люди без скорых не останутся

Сейчас в Екатеринбурге идут переговоры с водителями. Но люди боятся, что передача скорой помощи в частные руки ухудшит и без того нелегкую и малооплачиваемую работу водителей и медперсонала. Протест шоферов может кончиться плачевно. Депутаты убеждают водителей не выходить на забастовку, опасаясь, что кто-то из екатеринбуржцев может из-за этого умереть, не дождавшись медпомощи.

«Недовольство страшно большое. Вы понимаете, частная скорая. Поступил вызов, надо ехать, человека забирать, а частник подумает: „Я бензина больше прокатаю, не поеду“ — и все. И человек умирает», — сказал депутат Госдумы Дмитрий Ионин, который родился в Екатеринбурге.

Однако, как пояснили в региональном Горздраве РИА «Новости», на аутсорсе работает только три из 13 подстанций. Поэтому без неотложек горожане не останутся. К тому же в ведомстве уверены, что 1 февраля все машины выйдут на линию. А будут ли сидеть за рулем старые водители, или «Феникс-Логистика» наймет новых, по сути, неважно, это только вопрос трудовых взаимоотношений. На качестве медпомощи это не скажется.

Источник фото: РИА «Новости»

«Формат разнится — кто-то говорит, что это будет как итальянская забастовка — водители на работу выйдут, но будут относиться к своим обязанностям сугубо формально. Кто-то говорит, что они совсем не выйдут на рейс», — добавил депутат Ионин.

Бунта не боится и новый работодатель шоферов. Сейчас на компанию трудятся около 600 водителей, найти временную замену забастовщикам не проблема. А затем можно спокойно найти постоянных шоферов. Поэтому для города катастрофы не будет. Водители сами делают свой выбор.