Водители сети магазинов «Петрович» вышли на забастовку в Петербурге

Водители сети магазинов «Петрович» начали бастовать в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении группы «Транспортный коллапс, Красное Село» во «ВКонтакте».

По словам очевидцев и участников забастовки, водители требуют достойных условий труда. Один из участников сообщества рассказал, что руководство базы на Таллинском шоссе вышло к собравшимся, чтобы решить ситуацию.

Комментаторы разделились на два лагеря: одни выступили в поддержку сотрудников «Петровича», другие обвинили в плохих условиях труда самих водителей.

«Линейный персонал всегда расходники и текучка, это очень много где, я согласен полностью. И еще не забывайте, что очень много приезжих. Они готовы работать дешевле, лишь бы закрепиться в Питере», — написал пользователь Александр Жуков.

«Работайте, работайте, дармовозы. Сами цены сбили, теперь бастуют», — занял другую позицию Олег Должанский.

В пресс-службе компании «Фонтанке.ру» подтвердили, что часть водителей 29 марта встретилась с руководством транспортного подразделения «Петровича», чтобы обсудить зарплаты и условия труда. В прошлом году никому из сотрудников не повышали зарплату из-за ситуации с пандемией коронавируса.