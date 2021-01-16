Стали известны самые востребованные профессии декабря в России

Аналитики сервиса по поиску работы «Работа.ру» провели исследование и выяснили, что в декабре у работодателей вырос интерес к специалистам в сфере транспорта и логистики. Также в топ вошли вакансии в сфере торговли.

На 25% оп сравнению с ноябрем выросло количество вакансий в сфере транспорта и логистики, пишет газета «Известия». Речь идет о водителях, грузчиках и комплектовщиках.

На 21% стало больше вакансий в сфере торговли — это кассиры, продавцы, менеджеры. Также выросло число предложений для специалистов в области производства и агропрома — на 19%. Больше всего компании нуждаются в токарях, слесарях и операторах. А в сфере услуг выросло на 14% — это уборщики, кассиры, повара.

В исследовании говорится, что соискатели в декабре искали работу с дистанционной занятостью. Количество новых резюме выросло на 1% по сравнению с ноябрем. И на 1% снизился интерес к полной занятости.

Ранее эксперты перечислили самые высокооплачиваемые вакансии начала 2021 года. Столичные работодатели предлагали самую большую оплату труда руководителю проектов. Ее размер составляет 500 тысяч рублей. Еще главный технолог фармацевтического производства может получать порядка 430 тысяч рублей. А пилотам в Краснодарском крае предлагают зарплату 628 тысяч рублей.